В работе Viber произошел сбой

В работе мессенджера Viber произошел сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Проблемы с мессенджером начались около 17.00 по московскому времени. Больше половины пользователей (52%) испытывают проблемы с соединением, у 30% не отправляются сообщения, еще у 17% не отображается их статус.

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Со сбоем столкнулись пользователи из Великобритании, Германии, Италии, Польши. Также сбои наблюдаются в Белоруссии и на Украине.

Ранее в работе почтового сервиса «Яндекс.Почта» произошел сбой.

О сбоях в работе почты сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов.