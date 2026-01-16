В США заявили о невозможности вывода российских войск из Украины

Всех российских солдат не удастся вывести с территории Украины в ближайшее время. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) в соцсети X.

«Что касается обмена территориями, я реалистично оцениваю ситуацию и понимаю, что всех российских солдат не удастся вывести из Украины в ближайшее время», — отметил он.

Грэм добавил, что президент США Дональд Трамп и его команда «стремятся честно и справедливо» закончить конфликт на Украине. Он отметил, что их цель состоит в том, чтобы «на этот раз заключить сделку, чего не удалось Обаме и Байдену».

Также Грэм напомнил о том, что любое соглашение в сфере безопасности, направленное на урегулирование конфликта на Украине, «должно быть представлено на рассмотрение Конгресса».

16 января в интервью Bloomberg TV посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта России и Украины состоится в ближайшие два дня. Также она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится с 19 по 23 января.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе встретиться в Москве с президентом Украины Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва и Вашингтон продолжают диалог по урегулированию конфликта.

