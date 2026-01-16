Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
 (обновлено  )
Политика

В США заявили о невозможности вывода российских войск из Украины

Грэм: не удастся вывести всех российских солдат из Украины
Nathan Howard/Reuters

Всех российских солдат не удастся вывести с территории Украины в ближайшее время. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) в соцсети X.

«Что касается обмена территориями, я реалистично оцениваю ситуацию и понимаю, что всех российских солдат не удастся вывести из Украины в ближайшее время», — отметил он.

Грэм добавил, что президент США Дональд Трамп и его команда «стремятся честно и справедливо» закончить конфликт на Украине. Он отметил, что их цель состоит в том, чтобы «на этот раз заключить сделку, чего не удалось Обаме и Байдену».

Также Грэм напомнил о том, что любое соглашение в сфере безопасности, направленное на урегулирование конфликта на Украине, «должно быть представлено на рассмотрение Конгресса».

16 января в интервью Bloomberg TV посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта России и Украины состоится в ближайшие два дня. Также она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится с 19 по 23 января.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе встретиться в Москве с президентом Украины Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва и Вашингтон продолжают диалог по урегулированию конфликта.

Ранее СМИ раскрыли, как вопрос вступления Украины в ЕС повлияет на сделку с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636043_rnd_6",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+