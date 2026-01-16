Размер шрифта
Личный пирс Филиппа Киркорова станет общественным

Mash: пирс Киркорова сделают общественным из-за нехватки документов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Личный пирс народного артиста России Филиппа Киркорова у его особняка в подмосковном Красногорске станет общественным из-за нехватки документов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Решение вынесло Министерство экологии, проверив все документы на строение.

Пристань площадью 235 на 82 метра построили в 2021 году и обнесли забором. При этом, утверждает канал, артист не получил вовремя разрешение на землю у Росимущества, разрешение на строительство, не ввел объект в эксплуатацию и не поставил на кадастровый учет.

Помимо этого, по данным канала, была допущена ошибка в договоре с Минэкологии — в документах указано, что пирс стоит в акватории Волги, тогда как он находится он в акватории Москвы-реки.

Береговую полосу Киркоров приобрел в 2014 году, оформив ипотеку на 20 лет. На территории он построил несколько домов, спа, теннисный корт, качели. На требование Росприроднадзора о добровольном демонтаже заграждения артист не отреагировал, в конце января запланирован суд.

В октябре 2025 года предприниматель Глеб Рыськов подал иск на Киркорова по поводу береговой полосы. В начале ноября саратовский бизнесмен также предложил снести беседку телеведущего Александра Гордона в лесу. До этого он хотел отнять баню у Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), а в 2026 году обвинил Ларису Долину в захвате берега у ручья.

