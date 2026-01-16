В России собрались перевести предприятия в режим «темных» производств

Министерство промышленности и торговли России поручило госкорпорациям подготовить планы по переводу предприятий на режим почти полностью автоматизированного производства, работающего без постоянного присутствия человека. Об этом сообщил «Ведомостям» глава ведомства Антон Алиханов.

По его словам, внедрение так называемого «темного» производства рассматривается как один из ключевых инструментов повышения производительности труда. Он отметил, что у каждой госкорпорации уже есть собственные программы по росту эффективности, а автоматизация становится одним из центральных элементов этих стратегий.

Алиханов рассказал, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в «Ростех», завершает первый этап роботизации на заводе в Рудневе. Вторую очередь проекта планируется реализовать к 2027 году. Министр уточнил, что речь фактически идет о полном переходе предприятия на безлюдный формат работы. При этом он не стал раскрывать, каким именно госкорпорациям адресовано поручение министерства.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в беседе с изданием сообщил, что корпорация стремится внедрять роботизацию максимально широко. По его словам, в структуре «Ростеха» уже действует высокоавтоматизированное производство на «КамАЗе», где в основном работают операторы, а основные операции выполняют роботы. Он также подтвердил, что Минпромторг уже направлял корпорации соответствующие поручения.

В ведомстве рассчитывают, что переход на автоматизированные технологии поможет повысить технологический суверенитет страны и значительно увеличить производительность труда на промышленных предприятиях.

