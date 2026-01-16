Дрон ВСУ тяжело ранил экс-сотрудника МВД в Горловке

Бывший сотрудник МВД ДНР, живущий в Горловке, получил тяжелые ранения в результате удара украинского дрона-камикадзе по его автомобилю. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.

Инцидент произошел в июле 2025 года. 38-летний Дмитрий ехал вместе с пожилыми родителями в поселок Зайцево, когда беспилотник атаковал их автомобиль, попав в пассажирскую сторону. Мужчина не исключил, что удар мог быть целенаправленным из-за его службы в органах. Его мать получила тяжелые травмы, а отец отделался легким ранением.

После взрыва состояние Дмитрия было критическим — по его словам, в организме оставалось менее трех литров крови. Врачи диагностировали повреждения внутренних органов, позвоночника, а также сложный перелом руки, которую собирали с помощью аппарата Илизарова. Мужчина провел двое суток в коме, а после выхода из нее перенес четыре процедуры гемодиализа из-за отказа почек.

Сейчас он проходит длительную реабилитацию в Екатеринбурге. По его словам, главная цель лечения — вновь встать на ноги и вернуться к семье в Донбасс.

Дмитрий рассказал, что главным стимулом для восстановления стали семилетние двойняшки, появившиеся на свет после многолетних попыток и процедур ЭКО. Он хочет вернуться к детям полноценным отцом, способным держать их за руки, а не человеком с инвалидностью. Несмотря на пережитое, мужчина заявил о намерении вернуться в родную Горловку.

