Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

На Урале врачи «воскресили» мужчину, который почти час пробыл в состоянии клинической смерти

На Урале откачали мужчину, который 38 минут был в клинической смерти
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Уральские доктора спасли пациента с огнестрельным ранением, который 38 минут был в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

Так, врачи ЦГКБ № 23 в Екатеринбурге спасли жизнь мужчине со сложнейшим пулевым ранением в сердце. Одна из трех пуль сломала уральцу ребро и застряла в грудной клетке, задев часть сердца. Кровь скопилась в сердечной сумке-перикарде и между легким и грудной стенкой. Также была диагностирована контузия легкого, следует из сообщения.

Медики вскрыли мужчине грудную клетку, чтобы извлечь пулю. У пациента дважды останавливалось сердце — медики запускали его собственными руками — в стерильных условиях ритмично сжимали сердце в раскрытой грудной клетке, уточняет пресс-служба ведомства.

Врачи, как отмечается, ушили пострадавшему рану сердца. Пациенту потребовалась донорская кровь. Затем мужчина девять дней провел в реанимации на ИВЛ. Подчеркивается, что спустя месяц пациент смог выйти из больницы самостоятельно, что врачи называют главной наградой за свой труд.

Ранее в Орске тракторист провалился под лед и попал в реанимацию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27635647_rnd_7",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Ни слова руками. Как научиться контролировать свой язык тела и читать чужой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+