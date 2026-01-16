На Урале врачи «воскресили» мужчину, который почти час пробыл в состоянии клинической смерти

На Урале откачали мужчину, который 38 минут был в клинической смерти

Уральские доктора спасли пациента с огнестрельным ранением, который 38 минут был в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

Так, врачи ЦГКБ № 23 в Екатеринбурге спасли жизнь мужчине со сложнейшим пулевым ранением в сердце. Одна из трех пуль сломала уральцу ребро и застряла в грудной клетке, задев часть сердца. Кровь скопилась в сердечной сумке-перикарде и между легким и грудной стенкой. Также была диагностирована контузия легкого, следует из сообщения.

Медики вскрыли мужчине грудную клетку, чтобы извлечь пулю. У пациента дважды останавливалось сердце — медики запускали его собственными руками — в стерильных условиях ритмично сжимали сердце в раскрытой грудной клетке, уточняет пресс-служба ведомства.

Врачи, как отмечается, ушили пострадавшему рану сердца. Пациенту потребовалась донорская кровь. Затем мужчина девять дней провел в реанимации на ИВЛ. Подчеркивается, что спустя месяц пациент смог выйти из больницы самостоятельно, что врачи называют главной наградой за свой труд.

