Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию

Азербайджан начал поставки газа в Германию через Трансадриатический газопровод
Hektor Pustina/AP

Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) с января начала поставки газа в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (TAP). Об этом говорится в пресс-релизе госкомпании.

В SOCAR отметили, что поставки газа в европейские страны являются «следующим важным этапом в экспорте азербайджанского газа». Там также уточнили, что общее число стран, закупающих у Азербайджана газ, достигло 16.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает получать из РФ до 13% газа и 2% нефти, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда». По ее словам, с 2022 года импорт российского газа в ЕС, включая сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводный, сократился с 45 до 13%. Кроме того, упал и объем закупок нефти РФ — с 26 до 2%. Фон дер Ляйен заверила, что вскоре Евросоюз вовсе откажется от энергоресурсов России.

Позднее в «Газпроме» сообщили, что в Европе запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) стремятся к историческому минимуму.

До этого сообщалось, что Украина перестала получать азербайджанский газ.

