Россиян предупредили о риске уголовки за передачу банковской карты родственнику

Россияне часто передают свои банковские карты родственникам – супругам или детям, не опасаясь при этом никаких последствий. Однако если речь идет об именной карте, то даже если ее передали близкому человеку, на владельца могут завести дело о дропперстве, предупредила кандидат юридических наук Марина Пронина в беседе с 360.ru.

Передача именной банковской карты является нарушением договора с банком, при этом любой, даже самый близкий человек, является третьим лицом. Конечно, если такая ситуация станет предметом рассмотрения со стороны правоохранителей, то они в первую очередь оценят, с какой целью человек взял карту – так, если он просто купил продукты или оплатил коммуналку, наказания не будет.

«Но если он передаст другому лицу карту без ведома владельца для неправомерных операций и получит за это вознаграждение, то это уже состав уголовного преступления», — подчеркнула юрист.

Чтобы обезопасить себя, Пронина посоветовала выпустить дополнительную карту на имя родственника, а затем привязать ее к своему счету. Можно, к примеру, оформить нотариальную доверенность, которая позволит родственнику совершать любые финансовые операции от лица владельца счета. Однако самый простой способ принять меры безопасности – воспользоваться переводом, который не требует предоставления дополнительных документов и не несет правовых рисков.

До этого зампред правления Сбера Станислав Кузнецов сообщил, что за 2025 год в рамках борьбы с дропперами банк вернул россиянам 3,5 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Он отметил, что Сбер совместно с правоохранительными органами запустил в пилотном режиме предупредительные беседы с дропперами, после которых они пишут заявления о переводе денег по ошибке.

Ранее Мишустин поручил проработать вопрос ужесточения наказания для дропперов.