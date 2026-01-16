Размер шрифта
Буланова назвала свою главную фобию, ставшую помехой в карьере

Татьяна Буланова призналась в паническом страхе сцены и зрителей
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова призналась, что многие годы страдала от серьезной фобии – она панически боялась выхода на сцену перед многотысячной аудиторией. В какой-то момент артистка не смогла побороть страх, из-за чего ей пришлось сделать длительную паузу в карьере для восстановления, призналась она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Исполнительница призналась, что в некоторые периоды ей приходилось постоянно бороться с самой собой, чтобы не сойти с ума от фобии, а в конечном итоге пришлось на какое-то время уйти со сцены.

«Честно говоря, это крайне тяжело, когда твоя профессия обязывает тебя быть на публике, коммуницировать с тысячной аудиторией, тебе нужно петь и говорить, а у тебя ком в горле», — пояснила звезда.

По словам Булановой, к сегодняшнему дню она сумела справиться со своей фобией, причем во многом ей помогла молодая аудитория – зрители поддерживают певицу, давая ей силы на борьбу со страхом.

До этого певица Люся Чеботина призналась, что получила множество фобий из-за искусственного интеллекта. Она пояснила, что чувствительных людей может ранить ролик ИИ, в которых происходят аварии или человек получает травмы. Певица отметила, что некоторые люди, и она в том числе, могут принимать подобные видео слишком близко к сердцу, и попросила не создавать такие ролики.

Ранее Татьяна Буланова выступила против налогов на презервативы.
 
