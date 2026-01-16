В РФ назвали условие для возобновления экспорта электроэнергии в Китай

Минэнерго: экспорт электроэнергии РФ в Китай могут возобновить по запросу КНР

Поставки электроэнергии из России в Китай могут возобновить в случае поступления соответствующего запроса из Китайской Народной Республики и достижения взаимовыгодных условий сотрудничества. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минэнерго РФ.

«При этом ключевым приоритетом для России остается опережающее обеспечение электроэнергией динамично развивающейся экономики Дальнего Востока», — указали там.

16 января «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщил, что Китай с 1 января полностью остановил закупку электроэнергии из России. Причиной стали высокие экспортные цены, которые в этом году впервые превысили внутренние китайские, что сделало дальнейшую закупку невыгодной для Пекина.

По данным издания, экспорт электроэнергии в Китай вряд ли возобновится в 2026 году, несмотря на то, что контракт на поставку электроэнергии между РФ и КНР действует до 2037 года.

Ранее Россия заняла третье место среди стран G20 по самой дешевой электроэнергии.