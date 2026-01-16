Размер шрифта
Стало известно о страхе Евросоюза противостоять Трампу в Гренландии

Francois Lenoir/Reuters

Страны Европы не решаются открыто противостоять президенту США Дональду Трампу по вопросу Гренландии в связи с ролью, которую Вашингтон играет в гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает издание Politico.

По его данным, основной причиной, по которой Европа «воздерживается от агрессивной риторики», является поддержка со стороны главы Белого дома в вопросе надежных гарантий безопасности для Киева при заключении мирного соглашения с Россией.

Дипломаты рассказали, что в Европейском союзе ведется дискуссия о возможном ответе США в Гренландии. Рассматриваются следующие варианты реагирования: затягивание, лоббирование точки зрения Европы в кругах Республиканской партии, отправка на остров европейских военных и информационная кампания в Соединенных Штатах. Самым радикальным вариантом, отмечает издание, видится прекращение поддержки военного присутствия Штатов в Гренландии, в том числе передача контроля над американскими военными базами на острове Европе.

«Есть дискуссии о том, как мы могли бы оказать воздействие и сказать: «Эй, вы нуждаетесь в нас, и если вы так поступите, то мы ответим определенным образом. Но никто не хочет открыто об этом говорить», — сказал неназванный дипломат.

Кроме того, Европа, как считают чиновники, морально не готова к витку эскалации, которую может вызвать ее ответ на возможные действия США в Гренландии.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп сообщил о намерении сделать Гренландию частью США. Власти острова и Дании, частью которой является Гренландия, выступили резко против присоединения территории к США.

Ранее Минфин Франции предупредил США об экономических последствиях захвата Гренландии.

