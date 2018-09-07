Грузия экстрадировала в США подозреваемого в хакерстве россиянина

Грузия в пятницу, 7 сентября, экстрадировала в Соединенные Штаты российского гражданина Андрея Тюрина, которого американские власти обвиняют в попытках хакерских атак. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление Секретной службы, ФБР и прокуратуры США.

Согласно пресс-релизу, власти Соединенных Штатов обвиняют россиянина в попытках взлома систем финансовых учреждений и краже данных более 100 млн их клиентов.

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«Сегодня Секретная совместно с Федеральным бюро расследования и прокуратурой США объявляют об экстрадиции российского хакера, ответственного за масштабную хакерскую кампанию, включая крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США», — говорится в заявлении пресс-служб.

Отмечается, что ему предъявят обвинения по десяти эпизодам, по которым в сумме ему грозит до 97 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что россиянину Никулину, которого Чехия экстардировала в США, будет проведена психиатрическая экспертиза.