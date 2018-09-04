Google отреагировал на критику от российских властей

В Google заявили, что рассмотрят все обоснованные обращения от российских властей. Так в компании прокомментировали призывы ведомств не вмешиваться в выборы в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Google.

«Google рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов, но не комментирует отдельные ситуации», — отметили в компании.

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Ранее ЦИК, прокуратура и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы в России и нарушения законодательства о выборах.

В частности, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин указал на то, что «десятки специализированных YouTube-каналов» призывают к нарушению соответствующего законодательства.

При этом в ведомстве добавляли, что не получали ответа на свои письма с предупреждением.