В Новосибирске самокатчик угрожал водителю пистолетом

В Новосибирске в ходе конфликта между самокатчиками и автомобилистом молодой человек угрожал водителю пистолетом, сообщает ngs.ru.

Инцидент произошел недалеко от торгового центра «Сибирский молл» днем 9 мая. Конфликт разгорелся после того, как группа молодых людей на самокатах едва не попала под колеса автомобиля. В ходе перебранки один из молодых людей, которому на вид было не более 18 лет, достал предмет, похожий на пистолет. Им он угрожал водителю.

В пресс-службе областного ГУ МВД изданию сообщили, что информация о конфликте зарегистрирована и полиция проводит проверку.

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