Оппозиция запускает процедуру импичмента премьеру Армении

Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт в ходе многотысячного митинга на площади Республики заявил, что оппозиция в Армении начинает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте после того, как он не ответил на требование уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Баграта, оппозиция начинает процедуру импичмента, по этому вопросу будут вестись консультации со всеми тремя парламентскими фракциями.

Он добавил, что параллельно будут проходить акции гражданского неповиновения.

До этого стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не ответил на требование лидера оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископа Баграта уйти в отставку в течение часа, которое он озвучил в ходе многотысячного митинга на площади Республики в центре Еревана.

9 мая несколько тысяч сторонников движения «Тавуш во имя родины» собрались на площади Республики. Они протестуют против решения властей Армении провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном. Рядом с площадью находятся полицейские и спецтехника.

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.