Популярный рэпер умер на сцене от усталости

Южноафриканский 27-летний рэпер Costa Titch (настоящее имя — Костантинос Цобаноглу) скончался на сцене от хронического переутомления. Об этом сообщается в официальном аккаунте исполнителя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Наша команда и семья сотрудничали с патологоанатомами, чтобы раскрыть истинную причину его смерти», — говорится в публикации.

В ней сказано, что, согласно результатам вскрытия, сердце артиста подверглось значительной нагрузке, о которой он не знал, и которая была усугублена стрессом и усталостью. Все это, возможно, привело к нерегулярному сердцебиению, спровоцировавшему приступ, из-за которого умер Costa Titch, добавляется в сообщении.

Он ушел из жизни в марте 2023 года после того, как упал на сцене во время выступления на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге.

До этого стало известно, что 45-летний американский рэп-исполнитель Big Pokey (настоящее имя Милтон Пауэлл) умер после того, как ему стало плохо на концерте.

Ранее рэпер Big Scarr умер в возрасте 22 лет.