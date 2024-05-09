«Реал» лишился ключевого игрока на финал Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени может пропустить финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

По официальной информации, полученная игроком травма в ответном полуфинале Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» оказалась серьезнее, чем изначально предполагала медицинская бригада клуба. В стане столичной команды не уверены, что Тчуамени успеет восстановиться к финальному матчу.

Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итоговый счет поединка — 2:1 в пользу «Реала», который вышел в финал по сумме двух матчей. Первый поединок завершился со счетом 2:2.

По ходу матча произошел спорный инцидент. Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт стал автором гола после скидки игрока «Реала», однако линейный рефери не стал засчитывать мяч, посчитав, что пас отдал игрок «Баварии», находившийся в офсайде. Это произошло уже в конце второго тайма при счете 2:1 в пользу испанской команды. После матча сам де Лигт рассказал, что арбитр признал свою ошибку в отмененном голе.

В финальном поединке мадридская команда сразится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что игрок «Баварии» не был в офсайде перед незасчитанным голом в ворота «Реала».