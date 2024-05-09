Стало известно, помогает ли цинк быстрее избавиться от простуды

Ученые из Кокрейновского института в Великобритании установили, что способность цинка сокращать продолжительность простуды не имеет четких научных обоснований. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследование представляет собой мета-анализ ранее опубликованных научных работ на тему эффективности пищевых добавок с цинком для облегчения симптомов простуды и сокращения ее продолжительности. В них приняли участие более 900 добровольцев. Отмечается, что цинк — это микроэлемент, в большом количестве содержащийся в нуте, орехах кешью и некоторых морепродуктах. Он необходим для укрепления иммунной системы и защиты от повреждений ДНК.

В научном сообществе принято считать, что цинк может останавливать размножение вирусных агентов во рту и носу, тем самым предотвращая дальнейшее инфицирование организма. Однако мета-анализ показал, что способность добавок с цинком сокращать длительность простуды и облегчать ее симптомы не имеет весомой доказательной базы. Ученые также отметили, что некоторые люди склонны злоупотреблять препаратами цинка в попытках быстрее избавиться от простуды. Это может вызвать ряд побочных эффектов, включая проблемы с кишечником и тошноту.

По словам исследователей, быстрее избавиться от простуды помогает соблюдение покоя и применение симптоматической терапии, одобренной лечащим врачом.

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