Власти Швейцарии пытались отменить церемонию 9 мая в Базеле

Власти Швейцарии совершили попытку отменить торжественную церемонию 9 мая в память о павших воинах Красной армии в городе Базель. Об этом рассказал российский посол в Швейцарии Сергей Гармонин, чьи слова передает РИА Новости.

«Пытались ограничить и даже не разрешить под предлогом того, что сегодня <...> религиозный праздник», — пояснил дипломат.

По словам Гармонина, руководство страны попробовало ограничить число участников и сократить время проведения мероприятия.

«Слава Богу, местные власти пошли навстречу», — заявил посол.

Согласно информации сотрудника дипмиссии, церемония была проведена с участием представителей стран СНГ из Берна и Женевы, но без прессы и музыки. Почтить память красноармейцев пришли порядка 150-200 россиян.

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