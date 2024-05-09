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Лукашенко пообещал лично рассмотреть обращение польского судьи об убежище

Лукашенко попросил силовиков обеспечить безопасность польского судьи Шмидта

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил силовиков обеспечить безопасность укрывшегося в стране польского судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко считает, что польский судья является «мужественным мужиком, который знал, чем рискует».

Президент Белоруссии подчеркнул, что обязательно лично рассмотрит просьбу Шмидта об убежище.

Лукашенко сообщил, что попросил белорусскую милицию присмотреть, «чтобы мерзавцы эти (Польша) не угробили человека».

По словам Лукашенко, информация о том, что спецслужбы Белоруссии завербовали польского судью является глупостью и чушью.

До этого польский суд выдал разрешение на задержание, арест и привлечение к уголовной ответственности уехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.

Накануне генеральный прокурор Польши Адам Боднар заявил о подготовке заявления в дисциплинарный суд с требованием о снятии иммунитета с уехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта.

6 мая польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы.

Ранее сообщалось, что власти Польши лишат иммунитета уехавшего в Белоруссию судью Шмидта.

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