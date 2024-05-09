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Гигантское пятно на Солнце стало видно невооруженным глазом с Земли

SWPC NOAA: солнечное пятно AR366 расширилось до 200 тыс. килметров

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NASA

Американские ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (SWPC NOAA) отметили увеличение гигантского солнечного пятна AR3664, которое продолжает мощные вспышки. Размеры этой области достигли 200 тыс. километров, что в 15 раз шире Земли, сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Это означает, что AR3664 стало возможно разглядеть с поверхности Земли без специальных оптических приборов. Специалисты напомнили, что на звезду следует смотреть только через темные светофильтры, чтобы избежать повреждения глаз.

AR3664 продолжает производить мощные вспышки. Последний взрыв на Солнце произошел 9 мая в 09:13 по Гринвичу (12:13 по московскому времени). Извержению присвоили самый высокий класс X, а его мощность составила 2,2.

По словам ученых, солнечное пятно AR3664 может соперничать по размерам с пятном Кэррингтона 1859 года. Оно вызвало сильнейшую задокументированную солнечную бурю в истории Земли, которая сопровождалась полярными сияниями на Кубе, Гавайях и в других экваториальных регионах.

Ранее стало известно о предыдущей мощной вспышке на Солнце, которая случилась 5 мая.

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