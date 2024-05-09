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Макрон выставил ультиматум «Реалу»

Макрон заявил, что попросил «Реал» отпустить Мбаппе на ОИ-2024

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Parisian заявил, что попросил руководство мадридского «Реала» позволить нападающему Килиану Мбаппе выступить на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже.

По его словам, он оказал давление на представителей «сливочных» ради этого.

«Я надеюсь, что он выступит. В любом случае, я оказал максимальное давление на его так называемый будущий клуб», — заявил Макрон.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее сообщалось, что «Реал» лишился ключевого игрока на финал Лиги чемпионов.

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