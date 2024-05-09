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ФРГ планирует поставить Украине еще три РСЗО HIMARS производства США

Глава МО Германии Писториус заявил о планах поставить Украине три РСЗО HIMARS

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Heiko Becker/Reuters

Германия планирует закупить три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS у Соединенных Штатов и потом передать их на Украину. С таким анонсом выступил глава немецкого министерства обороны Борис Писториус, чьи слова передает РИА Новости.

«Мы в сотрудничестве с США поставим Украине три РСЗО HIMARS», — объявил министр в ходе рабочего визита в Вашингтоне.

Согласно его информации, страны достигли определенных договоренностей по оборонной поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Незадолго до этого министерство обороны США сообщало, что Пентагон и один из его крупнейших подрядчиков, корпорация Lockheed Martin, заключили контракт на сумму около $861,3 млн на производство РСЗО HIMARS и сопутствующие услуги.

Перед этим британская газета Daily Express писала, что уничтожив американские установки РСЗО HIMARS, российские силы нанесли серьезный удар по украинской армии.

Ранее участвующий в СВО депутат заявил, что его пытались ликвидировать из HIMARS.

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