Названа родительская ошибка, ухудшающая поведение ребенка

Стремление быть «идеальным» родителем ведет к эмоциональному выгоранию и дальнейшей утрате контроля над поведением ребенка. Об этом изданию MedicalXpress (MedXpress) рассказали исследователи из Колледжа сестринского дела штата Огайо (США).

По словам ученых, желание обеспечить ребенку полезный досуг, хорошее образование и жизненные блага нормально для родителей до тех пор, пока оно не становится навязчивой идеей. Нереалистичные ожидания, предъявляемые к себе и ребенку, могут спровоцировать эмоциональное выгорание — физическое или эмоциональное истощение из-за стресса, с которым не удается справиться.

Отсутствие энергии не позволяет родителям придерживаться ранее установленного «оптимального и правильного» распорядка дня, а накапливающееся раздражение провоцирует срывы и жестокость по отношению к ребенку. Ученые отметили, что такая ошибка ведет к ухудшению поведения детей и вредит их психическому здоровью в долгосрочной перспективе. Усугубить недовольство своей родительской ролью также могут социальные сети и транслируемые в них «идеальные» образы семьи.

Чтобы избежать эмоционального выгорания и его последствий, родителям рекомендуется не ужесточать контроль над детьми, а использовать так называемые «позитивные стратегии». К ним относится расстановка приоритетов, активное слушание ребенка и установление разумных ожиданий от его деятельности.

Ранее был назван день недели, в который дети наиболее «неуправляемы».