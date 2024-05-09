Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа родительская ошибка, ухудшающая поведение ребенка

MedXpress: стремление быть идеальным родителем ухудшает поведение ребенка

close
100%
Shutterstock

Стремление быть «идеальным» родителем ведет к эмоциональному выгоранию и дальнейшей утрате контроля над поведением ребенка. Об этом изданию MedicalXpress (MedXpress) рассказали исследователи из Колледжа сестринского дела штата Огайо (США).

По словам ученых, желание обеспечить ребенку полезный досуг, хорошее образование и жизненные блага нормально для родителей до тех пор, пока оно не становится навязчивой идеей. Нереалистичные ожидания, предъявляемые к себе и ребенку, могут спровоцировать эмоциональное выгорание — физическое или эмоциональное истощение из-за стресса, с которым не удается справиться.

Отсутствие энергии не позволяет родителям придерживаться ранее установленного «оптимального и правильного» распорядка дня, а накапливающееся раздражение провоцирует срывы и жестокость по отношению к ребенку. Ученые отметили, что такая ошибка ведет к ухудшению поведения детей и вредит их психическому здоровью в долгосрочной перспективе. Усугубить недовольство своей родительской ролью также могут социальные сети и транслируемые в них «идеальные» образы семьи.

Чтобы избежать эмоционального выгорания и его последствий, родителям рекомендуется не ужесточать контроль над детьми, а использовать так называемые «позитивные стратегии». К ним относится расстановка приоритетов, активное слушание ребенка и установление разумных ожиданий от его деятельности.

Ранее был назван день недели, в который дети наиболее «неуправляемы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами