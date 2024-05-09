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Путин провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Путин пригласил президента Гвинеи-Бисау Эмбало с госвизитом в Россию

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kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с президентом африканской страны Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало в московском Кремле. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, встреча началась в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Незадолго до этого лидер Гвинеи-Бисау, прибывший как почетный гость столичного парада Победы, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с Путиным и другими зарубежными главами государств.

В публикации отмечается, что Эмбало прибыл в РФ уже в третий раз.

Перед этим помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал переговоры Путина с приглашенными на парад Победы президентами латино-американской Кубы, азиатского Лаоса и африканской Гвинеи-Бисау 9 мая. На повестке дня запланировано обсуждение вопросов по реализации уже достигнутых договоренностей, а также проработка дальнейших совместных шагов для сотрудничества.

Ранее Путин заявил, что День Победы 9 Мая является священным событием для всех граждан РФ.

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