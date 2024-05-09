«Никому не дает покоя»: жительница Петрозаводска — о вернувшемся с СВО соседе-наркомане

Жители Петрозаводска сообщили в соцсетях о вернувшемся из зоны спецоперации мужчине, который забрался на козырек подъезда и угрожал жителям дома тесаком. Соседка мужчины Тамара рассказала «Газете.Ru», что после возвращения с фронта он «кошмарит» жильцов. По ее словам, после инцидента с тесаком соседа забрали полицейские, но через два часа он вернулся домой и стал кричать.

«Все соседи очень сильно жалуются, рассказывают, что он их «кошмарит». Он наркоман. Все началось, полгода назад, наверное, когда его выпустили после СВО. На днях он на козырьке подъезда сидел, его увезли полицейские, но буквально через два часа он вернулся обратно. Потом мне соседи писали о том, что он опять орет, что-то там бьет, что-то колотит. Был у него тут какой-то поджог дома, потом он его же потушил, В общем, не дает покоя никому. Но в открытую никому не угрожал», — сказала она.

Тамара отметила, что из-за соседа запретила 11-летнему сыну возвращаться одному домой. Она добавила, что ее родственница боится гулять с ребенком около дома.

«Сейчас у меня сыну 11 лет, я каждый день ему говорю, что мы встречаемся, и он идет со мной домой. Один он домой не возвращается. Очень страшно. Моя невестка живет в соседнем подъезде. Она говорит, что у нашего подъезда не может гулять с ребенком. Все боятся», — заключила она.

Как сообщили в соцсетях жители, вернувшийся с СВО сосед был осужден за особо тяжкие преступления — их мужчина совершил в 2002 и 2015 годах в состоянии опьянения в своем подъезде.

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