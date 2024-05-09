Армянская оппозиция рассказала, сколько займет процесс импичмента Пашиняна

Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян в ходе многотысячного митинга на площади Республики заявил, что процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна займет не более нескольких дней. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Галстанян подчеркнул, что две оппозиционные парламентские фракции Армении уже готовы начать процедуру.

По его словам, с утра 10 мая в республике начнутся мирные акции неповиновения, в их числе — студенческие и рабочие забастовки.

До этого лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян в ходе многотысячного митинга на площади Республики заявил, что оппозиция в Армении начинает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте после того, как он не ответил на требование уйти в отставку.

9 мая несколько тысяч сторонников движения «Тавуш во имя родины» собрались на площади Республики. Они протестуют против решения властей Армении провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном. Рядом с площадью находятся полицейские и спецтехника.

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.