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Армянская оппозиция рассказала, сколько займет процесс импичмента Пашиняна

Архиепископ Баграт: процесс импичмента Пашиняна займет несколько дней

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Vladimir Voronin/AP

Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян в ходе многотысячного митинга на площади Республики заявил, что процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна займет не более нескольких дней. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Галстанян подчеркнул, что две оппозиционные парламентские фракции Армении уже готовы начать процедуру.

По его словам, с утра 10 мая в республике начнутся мирные акции неповиновения, в их числе — студенческие и рабочие забастовки.

До этого лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян в ходе многотысячного митинга на площади Республики заявил, что оппозиция в Армении начинает процедуру импичмента премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте после того, как он не ответил на требование уйти в отставку.

9 мая несколько тысяч сторонников движения «Тавуш во имя родины» собрались на площади Республики. Они протестуют против решения властей Армении провести одностороннюю делимитацию границы с Азербайджаном. Рядом с площадью находятся полицейские и спецтехника.

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.

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