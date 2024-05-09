Венгрия поддержала мирный план Китая по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках встречи с председателем Китая Си Цзиньпинем заявил, что Будапешт поддерживает мирный план Пекина по урегулированию российско-украинского конфликта, а также призывает к прекращению боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

До этого глава администрации Орбана Гергей Гуйяш заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассматривает приглашение президента Украины Владимира Зеленского на конференцию в Швейцарии, однако без участия Российской Федерации она будет иметь мало смысла.

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