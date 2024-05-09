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Зеленский пожаловался на недостаточные поставки западного оружия Украине

Зеленский заявил о медленных и недостаточных поставках оружия Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на медленные и недостаточные поставки оружия Киеву. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, трансляция которой была опубликована в Telegram-канале офиса главы государства.

«Эта помощь от пункта «А» — голосование в конгрессе [США] или европейская поддержка, мы всем благодарны. Но пункт «Б» — это Украина и фронт», — сказал украинский лидер.

По его словам, расстояние, которое есть между двумя этими пунктами, «оно уже не в километрах, а оно уже в неделях и месяцах, к сожалению».

«Мы фиксируем это. Да, есть поставки, но не те объемы, которые были проголосованы», — добавил политик.

В мае бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что помощь от Запада в размере $60 млрд не поможет украинской армии сравнять силы с российскими войсками.

По его мнению, этих средств может хватить только для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

В этом же месяце бывший командующий армией США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное количество людей, то государства НАТО в дальнейшем откажутся поставлять оружие Киеву.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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