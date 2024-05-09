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Зеленский уволил главу Управления государственной охраны Украины

Зеленский снял с должности главу Управления государственной охраны Украины Рудя

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский снял с должности начальника Управления государственной охраны Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на соответствующий указ главы государства.

Рудь возглавлял это управление с 2019 года. Причины его увольнения не называются.

9 мая сообщалось, что Зеленский официально уволил бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного с военной службы с правом ношения военной формы.

До этого стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В апреле Зеленский снял Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки ВСУ менее чем через два месяца после назначения на этот пост.

Ранее сообщалось, что Зеленский может уволить министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

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