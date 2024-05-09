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На китайском рынке появился автомобиль Panda Karting от Geely

В Китае стартовали продажи автомобиля Panda Karting

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Geely

В Китае стартовали продажи компактного автомобиля Geely Panda Karting, сообщает Autohome.

Электрический хетчбэк вышел на местный рынок в единственной комплектации стоимостью 46,9 тыс. юаней (592 тыс. рублей). Двухдверная машина рассчитана на четверых пассажиров. В интерьере — двухцветная передняя панель с белыми или розовыми вставками в дополнение к основному черному. Вместо решетки радиатора у Panda Karting смонтирована сплошная панель, окрашенная в цвет кузова. Для того, чтобы придать машине спортивный вид, на переднем и заднем бамперах предусмотрены декоративные элементы в виде диффузоров, как у спортивных автомобилей.

Компактный хетчбэк снабжен электромотором мощностью 41 л.с. и тяговой батареей, обеспечивающей запас хода до 200 км.

Ранее Land Rover представил обновленный Defender с дизелем увеличенной мощности.

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