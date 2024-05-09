«У него ноги не шли»: томичка рассказала, как спасала 98-летнего ветерана ВОВ на параде Победы

Во время парада Победы заммэра Томска не пустил девушку с бутылкой воды к 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Федору Бондаренко, после этого ему понадобилась помощь медиков. Присутствовавшая на параде местная жительница и знакомая ветерана Ирина Щеголева рассказала «Газете.Ru», что девушка пыталась пройти к Бондаренко, увидев, что ему плохо.

«Она видела, что ему уже плохо становится, он уже бледнел там, ее не пустили, оттолкнули с трибуны, сказали: «Вы мешаете картинке». Когда закончился парад, все главнокомандующие спустились, мы с Верой [знакомой] смогли подняться уже, Федор Тимофеевич на тот момент сидел один, ему уже было плохо. Там была девушка, которая начала нас с трибуны выгонять и говорила: «Здесь нельзя находиться. Вам надо выйти отсюда, потому что идут съемки парада, здесь запрещено кому-либо быть». На что мы ответили, что без Федора Тимофеевича мы не выйдем. Сказали: «Вы видите, что ему плохо? Мы выйдем только с ним. Мы взяли его под руки, стали пытаться спуститься с лестницы, у него уже ноги не шли. Мы посадили его на лестнице, вызвали врачей скорой помощи. Они прибежали быстренько, стали нашатырем его откачивать, давление мерить, водички сразу стали давать. Федор Тимофеевич с лестницы кое-как спустился. Врачи ему сказали, что он уже не дойдет до выхода. Мужчины посадили его на стул и на нем отнесли до машины. В скорой помощи ему сделали кардиограмму, ему стало маленечко полегче», — сказала она.

По словам Щеголевой, сейчас 98-летний ветеран находится дома.

«Мы его забрали домой, потому что он отказался ехать по скорой в больницу, сославшись на то, что еще угробят там. На данный момент он отлеживается дома. На данный момент никто не извинялся», — заключила она.

Об инциденте на параде Победы Бондаренко рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что сейчас лежит дома с температурой. Бондаренко также выразил надежду, что ветераны СВО в старости не будут обделены вниманием.

«Очень хочу верить, что нынешние Ветераны СВО, которые в данную секунду стоят грудью за нашу Родину, в старости не будут обделены вниманием внуков и правнуков, будут пользоваться уважением у власти, которые не запретят во время Парада им передать воду…. — написал Бондаренко (орфография и пунктуация сохранены).

В свою очередь, представители администрации Томска в комментариях к посту Бондаренко написали, что вода для ветеранов стояла на трибуне, а посторонних людей туда не пускали из соображений безопасности.

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