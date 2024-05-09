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Испанский судья назвал катастрофой незасчитанный гол «Баварии» в ворота «Реала»

Судья Лаос назвал катастрофой незасчитанный гол «Баварии» в ворота «Реала»

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Juan Medina/Reuters

Испанский судья Матео Лаос в интервью Marca заявил, что главный арбитр полуфинальной игры Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» Шимон Марциняк допустил грубейшую ошибку, не позволив завершить атаку мюнхенской команды в компенсированное ко второму тайму время, лишив таким образом клуб возможности забить гол.

По его словам, поляк не должен был свистеть раньше времени.

«Случилась катастрофа, которой никто не хотел. Свисток лишил VAR возможности помочь. Произошло худшее в плане судейства из того, что могло произойти. VAR не смог помочь», — заявил Лаос.

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт стал автором гола после скидки игрока «Реала», однако линейный рефери не стал засчитывать мяч, посчитав, что пас отдал игрок «Баварии» Нуссаир Мазрауи, находившийся в офсайде. Это произошло уже в конце второго тайма при счете 2:1 в пользу испанской команды. После матча сам де Лигт рассказал, что арбитр признал свою ошибку в отмененном голе.

Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итоговый счет поединка — 2:1 в пользу «Реала», который вышел в финал по сумме двух матчей. Первый поединок завершился со счетом 2:2.

В финальном поединке мадридская команда сразится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попросил «Реал» отпустить Килиана Мбаппе на ОИ-2024.

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