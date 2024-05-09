Захарова отреагировала на слова Туска о солдатах НАТО на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подтверждением гибридной войны против России слова премьера Польши Дональда Туска о войсках НАТО на территории Украины. Ее слова приводят «Известия».

«Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну», — сказала Захарова, комментируя заявление Туска.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что сейчас альянс помогает Украине настолько, насколько может. Без этой поддержки Вооруженные силы Украины не смогли бы так долго сдерживать натиск российских сил, отметил премьер.

«Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — сказал он журналистам.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не просил у альянса отправки войск в зону конфликта. Он подчеркнул, что НАТО не планирует вводить войска на Украину.

Ранее Макрону предложили подлечиться из-за идей об отправке войск Запада на Украину.