Лукашенко заявил, что Украина не должна быть плацдармом для нападения

Белоруссия и Российская Федерация не хотят, чтобы Украина была плацдармом для нападения на них. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Россия и Белоруссия хотят мира, они не желают воевать.

В апреле Лукашенко заявил, что настал момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться.

В том же месяце он сказал, что основой для российско-украинских переговоров должны стать проекты договоренностей, обсуждавшиеся в Стамбуле в 2022 году. По словам Лукашенко, в договоре «разумные и приемлемые» позиции, на которые согласился Киев. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что президент России Владимир Путин согласился с предложением белорусского коллеги вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной.

Ранее Лукашенко предрек конец существования Украины.