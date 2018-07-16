Сервис Booking.com ограничил возможность бронирования в Крыму, теперь забронировать отель можно только для рабочих поездок.

«К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха», — говорится на сайте Booking.com.

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При этом, если поставить галочку в графе «Я путешествую по работе», то сервис выдает многочисленные варианты размещения во всех городах Крыма.

Как сообщил РИА «Новости» глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, сервис уже несколько раз ограничивал свою работу в Крыму, но позже восстанавливал возможность бронирования. Черняк также предположил, что это может быть связано с санкциями.

Ранее в Ростуризме заявили о необходимости создания в России аналога Booking.com.