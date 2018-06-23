Топ-менеджер Netflix лишился работы после оскорбления чернокожих

Директор по коммуникациям американской компании Netflix Джонатан Фридланд был уволен после того, как на рабочем месте употребил оскорбительное слово по отношению к темнокожим. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Фридланд несколько раз использовал это оскорбление, когда встречался с сотрудниками. По словам главы компании Рида Хастингса, Джонатан внес большой вклад в разные сферы деятельности Netflix.

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«…однако использование им слова на букву «Н» (N-word. — Газета.Ru)… показало неприемлемо низкую расовую чувствительность, что не соответствует ценностям компании», — заявил Хастингс.

Он принес свои извинения в связи с инцидентами.

Ранее американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с законодателями назвал прибывающих в Америку мигрантов из некоторых стран выходцами из «вонючей дыры».