Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной

Госдеп США сделал заявление о прошедших в Майами переговорах американской и украинской делегаций. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Госдепа.

Переговоры прошли 4-5 декабря. Американскую делегацию возглавили спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, украинскую — глава СНБО Украины Рустем Умеров.

В течение двух дней Уиткофф, Кушнер и Умеров встречались «для проведения конструктивных переговоров о продвижении к прочному и справедливому миру», отметили в Госдепе.

Как отмечается в заявлении, стороны обсудили итоги недавней встречи делегации США с представителями России и шаги, которые могли бы привести к прекращению конфликта, а также «согласовали рамки договоренностей в области безопасности» и рассмотрели программу поддержки восстановления Украины, в частности совместные экономические инициативы США и Украины в этом вопросе.

Между тем агентство Bloomberg сообщало, что встреча представителей США и Украины во Флориде не принесла «крупного прорыва» в мирном процессе по урегулированию конфликта

