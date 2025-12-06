Ермака вывели из ставки главнокомандующего Украины и СНБО

Бывшего главу администрации президента Украины Андрея Ермака вывели из состава Совета национальной безопасности и обороны, а также из ставки главнокомандующего страны. Об этом следует из указов президента Украины Владимира Зеленского, опубликованных на его сайте.

В документах прописано «вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Ермака» и «вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего А.Ермака».

Оба указа вступили в силу 5 декабря.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее депутат Рады заявил, что Ермак консультировался в США о том, как стать президентом Украины.