Путин пояснил преследование за посты в интернете

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Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос о преследовании молодых людей за посты в интернете.

Путин отметил, что судебная правоприменительная практика должна находиться в поле зрения общественности.

«Если речь идет о распространении информации экстремистской, то, как и в других сферах, должны применяться общие правила. Но нужно определиться с самими понятиями, что это такое. Не нужно доводить все до абсурда», — ответил он.

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Путин пообещал взять этот вопрос в поле внимания.

«Давайте вместе проанализируем, что происходит. Нужно построить заслон экстремизму — кто же будет спросить, что нужно поставить заслон пропаганде суицида или фашистских идей. Но нужно определиться с понятиями, привлечь Верховный суд», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что в стране нет традиции объявлять амнистию после вступления в должность главы государства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным. В 2018 году для «прямой линии» поступило более 2 млн вопросов. Президент находится в московской телевизионной студии в Гостином дворе.