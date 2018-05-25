Жаров уличил создателей Telegram в «пиратской философии»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что создатели мессенджера Telegram являются сторонниками пиратской философии, передает РИА «Новости».

Жаров заявил, что подобная идеология изначально применялась и в социальной сети «ВКонтакте», которая была «абсолютно пиратской гаванью».

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«К сожалению, философия создателей Telegram, как и создателей сети «ВКонтакте», она находится в зоне абсолютно пиратской», — сказал Жаров.

Он отметил, что в настоящее время через Telegram осуществляется распространение нелегального и экстремистского контента.

«Методы обхода блокировки, которые использует Telegram, тоже абсолютно пиратские… Он использует IP адреса различных подсетей и прячется по сути дела за живым щитом из транснациональных компаний и добропорядочных ресурсов, которые находятся на одних IP адресах с ним», — объяснил Жаров.

Он добавил, что деградация мессенджера Telegram составляет от 15 до 30%.

«Мы были готовы, что этот процесс (блокировки. — Газета.Ru) будет долгим и трудоемким, потому что понимали архитектуру приложения, понимали команду, с которой мы имеем дело», — сказал Жаров.

Ранее Жаров рассказал, что на сайт ведомства в течение недели совершается до десятка DDoS-атак.