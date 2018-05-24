Украина ввела санкции против российских СМИ

Украинская сторона ввела санкции против российских СМИ. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, санкции будут действовать в течение трех лет. В число СМИ, оказавшихся в санкционном списке, попали «Россия-24», «Первый канал», »НТВ», «Наше Радио», «Рен ТВ», акционерные общества «ТНТ-Телесеть» и «Москва Медиа», а также «Национальная медиа группа» и другие.

Ранее в Госдуме отреагировали на санкции Киева против МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина. В заявлении отмечается, что такие действия являются подавлением свободы слова и свидетельствуют о невозможности высказывать альтернативную точку зрения.