Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Instagram

Пользователи приложения для обмена фотографиями и видозаписями Instagram рассказали о сбое в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные downdetector.com.

Как отмечается, жалобы поступили из Австралии, Украины, Индонезии, Армении, Индии, Италии, России и Великобритании. Многие пользователи в частности пожаловались, что не могут обновить ленту в приложении.

Ранее пользователи WhatsApp пожаловались на сбой в работе приложения мессенджера из-за спам-сообщения.