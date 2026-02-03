В США встревожились из-за российского самолета на Кубе

Американские официальные лица встревожились из-за посадки российского самолета Ил-76 на кубинском военном аэродроме. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что борт приземлился на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос, кубинском военном объекте, расположенном примерно в 48 километрах к югу от Гаваны.

«Тот же самолет совершал рейсы в Венесуэлу, Никарагуа и Кубу в конце октября 2025 года, когда напряженность между Вашингтоном и Каракасом возросла», — говорится в материале.

30 января власти Кубы ввели чрезвычайное положение в республике, объясняя это «экстраординарной угрозой» со стороны Соединенных Штатов. Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья также отметил, что эта угроза, исходящая от Вашингтона, «полностью или в значительной степени «обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла США» и нацелена на подрыв национальной безопасности и внешнеполитического курса всех стран.

Ранее в России предупредили о рисках повторения венесуэльской операции США на Кубе.