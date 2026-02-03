Астрономы зафиксировали загадочную «солнечную птицу»

Загадочный объект, очертаниями похожий на птицу, появился на снимке Солнца. Об этом сообщает в Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Привет, привет. Давно не виделись. Все-таки есть мнение, что это галактическая частица», — говорится в сообщении о фотографии, сделанной телескопом LASCO 2 февраля в 18.12 (мск).

В мае 2025 года над Солнцем астрономы также зафиксировали с помощью одного из телескопов LASCO объект, похожий на птицу. Тогда сообщалось, что загадочный оптический объект превосходит по размерам планету Земля более чем в 10 раз. О природе «солнечной птицы» рассказал физик-ядерщик Евгений Анпилогов. Он заявил, что объект, вероятно, является протуберанцем — выбросом коронарной массы Солнца.

Анпилогов объяснил, что протуберанец — это относительно холодное солнечное вещество, выброшенное в магнитосферу Солнца. По его словам, не всямасса покинет Солнце: большая часть вернется обратно по магнитным линиям. Однако «солнечная птица» продолжит охлаждаться и будет двигаться к внешним границам Солнечной системы.

Ранее астроном назвал «солнечную птицу» кометой.