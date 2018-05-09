Глава Роскомнадзора заявил, что с ним можно связаться в Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ему можно написать в заблокированном мессенджере Telegram. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В ходе главный редактор радиостанции Сергей Доренко спросил главу ведомства, можно ли написать ему сообщение в Telegram.

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«Запросто», — ответил Жаров.

13 апреля Таганский суд Москвы после иска Роскомнадзора постановил заблокировать доступ к Telegram, который отказался выдавать ключи шифрования ФСБ. Техническая блокировка началась 16 апреля.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров пообещал биться за Telegram до победного конца.