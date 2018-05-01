На Украине хакеры взломали страницу штаба АТО в Донбассе

Хакеры взломали страницу в фейсбуке, которая была посвящена штабу военной операции украинских силовиков. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что там размещалась информация с рекламой вступления в число ополченцев Донбасса. В настоящее время страница www.facebook.com/ato.news не открывается.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершился (АТО).

«Формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами вооруженных сил Украины полагаться на командующего Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года», — написал Порошенко.