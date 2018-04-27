В Роскомнадзоре объяснили блокировку IP-адресов соцсетей
В Роскомнадзоре объяснили непродолжительную блокировку IP-адресов соцсетей техническими причинами. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в фейсбуке.
«Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы», — говорится в заявлении.
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Как отмечается, в настоящее время адреса свободны от блокировки.
Ранее сообщалось, что IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» попали в реестр сайтов, которые запретил Роскомнадзор.