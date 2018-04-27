В Роскомнадзоре объяснили блокировку IP-адресов соцсетей

__is_photorep_included11725123: 1

В Роскомнадзоре объяснили непродолжительную блокировку IP-адресов соцсетей техническими причинами. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в фейсбуке.

«Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы», — говорится в заявлении.

Реклама

Как отмечается, в настоящее время адреса свободны от блокировки.

Ранее сообщалось, что IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» попали в реестр сайтов, которые запретил Роскомнадзор.