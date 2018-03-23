SpaceX и Tesla удалили страницы в фейсбуке после твитов Маска

Компании SpaceX и Tesla удалили свои страницы в фейсбуке после твитов их основателя Илона Маска. На это обратило внимание агентство Reuters.

23 марта Маск пообщался с пользователями твиттера. Его призвали присоединиться к бойкоту фейсбука после утечки данных о пользователях и удалить страницу SpaceX.

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«Я не знал, что она существует. Мы [удалим]», — написал Маск.

После этого другой пользователь предложил удалить страницу Tesla, на что Маск также дал согласие.

Спустя некоторое время страницы компаний оказались недоступны.