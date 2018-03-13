Instagram отказался от gif-анимации из-за обвинений в расизме

Instagram и Snapchat приняли решение отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy из-за расистского скандала. Об этом сообщает The Verge.

Функция добавления анимированных стикеров в режиме «Историй» появилась в Instagram и Snapchat в начале текущего года. Один из пользователей под никнеймом Lyauna Augmon опубликовал скриншот, где можно увидеть оскорбительный стикер из Giphy в расистским подтекстом, и обратился к основателю Instagram Кевину Систрому с просьбой убрать противоречивый контент.

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В результате Instagram и Snapchat приняли решение приостановить коллаборацию с Giphy до окончания внутреннего расследования.

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